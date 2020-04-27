Жителей Германии обязали носить маски в общественном транспорте и магазинах

БЕРЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Ношение масок в общественном транспорте и в магазинах стало обязательным с понедельника почти во всей Германий. Одновременно с этим вступают в силу некоторые послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Эпицентрами распространения коронавируса в Германии являются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. В этих трех федеральных землях маски нужно носить в обязательном порядке и в транспорте, и в магазинах. Также достаточно просто покрывать нос и рот шарфом или платком.

Самые высокие штрафы за нарушение действуют в Баварии. Граждане, которые пренебрегли этим правилом, должны будут заплатить €150, а владельцы магазинов, чьи сотрудники не будут прикрывать лица, - до €5 тыс. В Гессене штраф составит €50, в Баден-Вюртемберге - €60, в Рейнланд-Пфальце - €10.

В Берлине нужно надевать маски только в транспорте, на точки коммерции правило не распространяется. За нарушение предусмотрено лишь устное замечание. Без денежного штрафа пока решили обойтись и власти ряда других земель - Бранденбурга, Саксонии, Саара, Гамбурга.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, подавляющее большинство пассажиров столичной подземки в утренний час пик следовали новым предписаниям. Электронные табло не только показывают интервалы следования поездов, но и напоминают гражданам о необходимости прикрывать лицо и соблюдать дистанцию.

В Северном Рейне - Вестфалии, где расположены такие города как Кельн, Бонн, Дюссельдорф и Дортмунд, средства защиты также следует носить на рынках, остановках, вокзалах, в поликлиниках, такси, почтовых и банковских отделениях, на заправках.

О пользе масок в ФРГ ведутся споры. Скептики утверждают, что они создают фальшивое чувство безопасности и в действительности не так эффективны, как представляется. В Институте Роберта Коха же говорят, что они помогают сократить темпы распространения инфекции, пусть и не намного, а в складывающихся условиях это лучше, чем ничего. В пример тут приводят города Йена и Росток, которые одними из первых обязали граждан прикрывать лица, сейчас в этих населенных пунктах известных случаев заражений коронавирусом уже нет.

Школы и детсады

На прошлой неделе в некоторых федеральных землях открыли школы для учеников начальных и средних классов. С 27 апреля в образовательные учреждения пошли старшеклассники. Как ожидается, к 4 мая школы заработают почти по всей стране, но с существенными ограничениями: занятия небольшими группами, перемены в разное время, большая дистанция между партами. Опять же решения тут принимают местные власти.

Все больше дошкольников могут с понедельника посещать детские сады. По умолчанию они закрыты по всей стране, детские сады открыты лишь для тех детей, чьи родители работают в важных отраслях и не могут остаться дома. К примеру, с самого начала исключения были сделаны для детей врачей, полицейских, пожарных, почтальонов, продавцов и так далее. Сейчас список существенно расширили, в него включили, к примеру, детей сотрудников школ, а также дошкольников из неполных семей. Сады, как и школы, работают при соблюдении жестких мер. Формируются небольшие группы, которые не пересекаются между собой в течение дня.

Тенденция на дальнейшее смягчение

На протяжении всей пандемии в Германии из точек коммерции работали лишь супермаркеты, аптеки, почты, сигаретные киоски. В ресторанах еду можно было заказывать навынос. С прошлого понедельника разрешено открыться любым магазинам площадью до 800 кв. м. Федеральные земли, где ситуация наиболее напряженная, к примеру, Бавария, вводят аналогичные послабления лишь с 27 апреля.

В целом же общественная жизнь в стране, как и прежде, существенно ограничена. Не работают кафе, рестораны, бары, спортивные залы, общественные бассейны и так далее. Действуют правила социального дистанцирования - нельзя находиться ближе к друг другу, чем на расстоянии полутора метров. Собираться можно лишь по двое.

За все время в ФРГ заразились коронавирусом 155 193 человек, выздоровели из них 114 500 человек, умерли от последствий инфекции 5 750 человек. Когда немцам удастся вернуться к привычной жизни, власти пока сказать не могут. К примеру, глава МИД Хайко Маас сказал, что "обычного отпускного сезона" предстоящим летом гражданам ждать не стоит. Как ожидается, если тенденция сохранится, в начале мая могут согласовать новые послабления.