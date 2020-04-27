Путин поручил принять особые меры, чтобы обеспечить безопасность сотрудников МЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил позаботиться о максимальной безопасности сотрудников МЧС, которые будут бороться с природными катаклизмами на фоне распространения коронавируса.

"Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно - смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно - пойдут на риск ради других. Но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры", - отметил Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ . Он поручил уделить "особое внимание обеспечению максимальной безопасности" сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтеров, которые будут участвовать в борьбе со стихийными бедствиями.

Глава государства акцентировал внимание на том, что прекрасно понимает те проблемы, с которыми сейчас сталкиваются региональные бюджеты. Однако, напомнил он, помощь пострадавшим гражданам, обеспечение безопасности людей - это приоритетные задачи. "Также своевременно, без волокиты, должны подключаться и реагировать федеральные ведомства. Прошу коллег из регионов подробно остановиться сегодня на том, как строится такое взаимодействие между регионами и Федерацией, в том числе, сохраняются ли долги и неисполненные обязательства со стороны федерального бюджета по реализации ранее принятых решений, мер, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращение", - обратился президент к участникам совещания.

Путин также поставил задачу обеспечить полную готовность всех регионов реагировать на любое чрезвычайное происшествие.

"В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность реагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть мобилизованы", - заявил глава государства.

Путин поручил "доложить оперативную информацию по текущему положению дел в целом, дать прогноз, в каких регионах обстановка по пожарам и паводкам может осложниться, какие упреждающие меры принимаются, что уже сделано и что планируется сделать для повышения защищенности населенных пунктов, ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры".