Суд отказался вернуть в прокуратуру дело московского подростка об изготовлении СВУ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отказал защите подростка, обвиняемого в изготовлении самодельного взрывного устройства, в возвращении в прокуратуру его уголовного дела, возбужденного в 2018 году. Как сообщил ТАСС адвокат школьника Сергей Ашанин, суд приступит к рассмотрению дела по существу 6 мая.

Ранее в ходе предварительного судебного заседания адвокат заявил об исключении из уголовного дела двух протоколов осмотра, которые были проведены, по его словам, без разрешения суда перед задержанием его подзащитного. Также защитник попросил суд вернуть уголовное дело в прокуратуру, так как обвинительное заключение, на его взгляд, не соответствует требованиям УПК.

Как ожидается, на следующем заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимый выскажет свое отношение к обвинению, а суд определится с порядком исследования доказательств.

Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года, 6 ноября того же года арестовали. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний юноша, принесший в здание СВУ. Московскому подростку в окончательной редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Следствие по делу завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Вину подросток не признает, от объяснений отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ.