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Пандемия коронавируса нового типа

Букмекеры не смогут попасть в список системообразующих предприятий

В Генпрокуратуре уточнили, что их деятельность не относится к числу приоритетных

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ после обращения Генпрокуратуры изменило порядок формирования перечня системообразующих предприятий, имеющих шансы получить господдержку из-за последствий пандемии, исключив возможность попадания туда букмекерских компаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее после проведенной Генпрокуратурой проверки законности оказания господдержки бизнесу в жизненно значимых сферах экономики, формирования перечня системообразующих предприятий, а также критериев, служащих основанием для оказания приоритетной финансовой помощи, надзорное ведомство указало Минэкономразвития "на необходимость разработки новых критериев, в частности, указано на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень".

Соответствующие меры по требованию Минэкономразвития были приняты. Обновленные критерии позволяют претендовать на включение в перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим информационную безопасность в Интернете и транспортную доступность удаленных территорий; юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию критически важной инфраструктуры, и другим. "Игорная деятельность не отнесена к их числу", - отметили в Генпрокуратуре.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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