Путин поддержал идею усиления санкций за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею ужесточения ответственности за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами.

"Что касается усиления санкций, наказания, ответственности в отношении тех людей, по вине которых возникают пожары, конечно, нужно смотреть за реалиями, но, вы знаете, что постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу", - заявил он на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ. "Но что касается тех, кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен", - сказал президент.