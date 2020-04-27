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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минприроды связал большое число лесных пожаров с нарушениями режима самоизоляции

Дмитрий Кобылкин также отметил, что оно может быть связано с изменением климата в сторону потепления

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Большое количество лесных пожаров в России этой весной связано с потеплением климата и нарушениями режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в понедельник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Количество пожаров меньше не становится. Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции и, конечно, с потеплением климата", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в регионах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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