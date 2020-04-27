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На дне Черного моря обнаружили теплоход "Армения"

Судно, затопленное немецкой авиацией 7 ноября 1941 года, изучают специалисты Минобороны России и Русского географического общества

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе общества.

"Поисковую операцию проводило Министерство обороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества", - сказали в обществе.

В РГО рассказали, что в 2017 году во время поисковой операции, проводившейся силами российского военного ведомства, магнитометр засек на дне моря магнитную аномалию.

"В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции район тщательно исследовали гидролокатором. В результате специалисты Министерства обороны России обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения". Для проведения идентификации судна были привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества", - пояснили в РГО.

Гибель судна считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории: на борту по разным подсчетам находилось от 6 до 10 тыс. беженцев и раненых.

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