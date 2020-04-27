Заражение коронавирусом выявили у 26 медиков из Воронежа

ВОРОНЕЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Врачи подтвердили заражение коронавирусной инфекцией 26 медиков больницы скорой медицинской помощи (БСПМ) №8 в Воронеже и 15 пациентов. Об этом сообщил в понедельник в официальном канале в Telegram оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Воронежской области.
"Больница [скорой медицинской помощи №8] работает в штатном режиме. Пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа для лечения от COVID-19 и на амбулаторное лечение (пациенты с бессимптомным протеканием болезни). Всего речь идет о 41 человеке, из которых 26 - работники отрасли здравоохранения", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в приемном отделении больницы провели дезинфекцию, у всех сотрудников взяли анализы на коронавирусную инфекцию - их результаты отрицательные. Прекращен прием пациентов в неврологическом и нейрохирургическом отделениях - у их сотрудников и пациентов взяли анализы на коронавирусную инфекцию, и они также отрицательные. "Сотрудники и пациенты этих отделений будут находиться на карантине не менее двух недель, персонал переведен на круглосуточный режим пребывания в больнице. Изолированные медработники продолжают оказывать помощь оставшимся в отделениях пациентам", - отметили в штабе.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.