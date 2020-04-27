Заражение коронавирусом выявили у 26 медиков из Воронежа

ВОРОНЕЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Врачи подтвердили заражение коронавирусной инфекцией 26 медиков больницы скорой медицинской помощи (БСПМ) №8 в Воронеже и 15 пациентов. Об этом сообщил в понедельник в официальном канале в Telegram оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Воронежской области.

"Больница [скорой медицинской помощи №8] работает в штатном режиме. Пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа для лечения от COVID-19 и на амбулаторное лечение (пациенты с бессимптомным протеканием болезни). Всего речь идет о 41 человеке, из которых 26 - работники отрасли здравоохранения", - говорится в сообщении.