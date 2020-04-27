Глава МЧС назвал критической ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Критическая ситуация с природными пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил в понедельник глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В настоящее врем критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в 3 раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", - сообщил министр на совещании у президента РФ.

Министр уточнил, что значительное число природных пожаров регистрируется в зоне экономической деятельности человека. "И основной их причиной являются неконтролируемые сельхозпалы", - подчеркнул он.