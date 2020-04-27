Глава МЧС сообщил, что весеннее половодье в России проходит без осложнений

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье в регионах России в текущем году проходит без осложнений. Об этом заявил в понедельник глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами на территории страны.

"Начало процесса в этом году наступило раньше обычного, в большей части России на 10-15 дней раньше, поэтому паводковые события завершились в 44 субъектах РФ, в 34 они продолжаются, в семи еще не начались - это районы крайнего севера. В целом все проходит без серьезных проблем", - сказал он.

Зиничев отметил, что за время прохождения паводка силами МЧС и территориальной системы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) был проведен ряд превентивных мероприятий. "Взрывные работы, использовалось порядка 15 тонн взрывчатого вещества, проведена распиловка льда - 234 км, проведено береговое укрепление - 617 км, проведены ледокольные работы - 653 км на северной Двине", - отметил глава МЧС.

Зиничев также сообщил, что восемь жилых домов и 358 приусадебных участков было подтоплено в 31 населенном пункте в России с начала паводкового периода.

"За время прохождения паводка у нас подтоплен с начала года 31 населенный пункт, на сегодняшний день их остается 14, восемь жилых домов, сегодня их три, 358 приусадебных участков, на сегодня их 69, 82 низководных моста, сегодня их 30 осталось, а также 33 участка дорог, на сегодняшний день их 14", - сказал он.

Зиничев добавил, что состояние объектов транспортной инфраструктуры сейчас уточняется, вопрос жизнеобеспечения граждан организован.