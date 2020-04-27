Матвиенко считает, что полная замена очного обучения на дистанционное невозможна

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Тема полного перехода на дистанционный формат обучения не обсуждается, так как полностью заменить им очное обучение невозможно. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это временная вынужденная мера [переход на дистанционное обучение из-за пандемии]. Хочу успокоить всех родителей, хочу вас заверить, что эта тема вообще не обсуждается. Заменить очное стационарное образование дистанционным обучением, поверьте, это невозможно, это недопустимо. И никогда никто подобных решений не будет принимать и не планируется принимать", - сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции в четверг.