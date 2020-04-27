Совфед не планирует переводить пленарные заседания в режим видеоконференции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Совфед не планирует проводить свои пленарные заседания в режиме видеоконференции из-за пандемии. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что для проведения заседаний в таком формате надо вносить изменения в законодательство.

"Что касается пленарных заседаний Совета Федерации, то для того, чтобы их проводить в режиме видеоконференций, нужно вносить изменения в законодательство, в нормативные акты. Я считаю, что этого делать не стоит. В конституции четко записано, что заседания Совета Федерации проводятся в открытом формате", - сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции в четверг.

Она уточнила, что сенаторы не могут позволить себе проводить голосование в удаленном формате, а также напомнила, что есть тайное голосование.

"Мы не планируем проводить пленарные заседания в режиме видеоконференций. Готовы в любое время снова собраться. К счастью, состояние здоровья сенаторов сегодня хорошее, за некоторым исключением - не буду об этом говорить - мы находимся в рабочей форме и будем проводить заседания именно так", - сказала спикер СФ.