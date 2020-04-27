Эксперт Минздрава рекомендует отложить процедуру ЭКО до завершения пандемии

"Если женщина лечится от бесплодия и планирует сделать ЭКО, то лучше отложить эту процедуру до завершения тяжелой эпидемиологической обстановки. Если уже проведена стимуляция и все готово для пункции фолликула, то целесообразно завершить этот цикл, провести забор яйцеклетки, оплодотворить ее. Оплодотворенные эмбрионы надо подвергнуть криопрезервации, а перенос отложить на более благоприятный период с возможной преимплантационной генетической диагностикой", - сказала она в интервью порталу стопкоронавирус.рф, опубликованном в понедельник.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.