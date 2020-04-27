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Пандемия коронавируса нового типа

На сайте Думы официально запущен раздел о доступных россиянам мерах поддержки в пандемию

В тестовом режиме он работает с 20 апреля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Раздел с информацией о доступных населению мерах государственной поддержки в период пандемии коронавируса официально запущен на сайте Госдумы в понедельник.

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Как сообщали в думской пресс-службе, после принятия в конце марта двух пакетов законов о поддержке граждан и бизнеса в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина в Госдуму стали поступать вопросы от россиян, интересующихся, как получить положенную им помощь. Новый раздел должен стать агрегатором официальной информации о мерах господдержки граждан и малого и среднего бизнеса в этот непростой период.

Раздел создан по поручению спикера палаты Вячеслава Володина, в тестовом режиме он работает уже с 20 апреля. На данный момент там размещены материалы о схеме действий для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса, статьи о помощи, оказываемой государством населению и бизнесу, ежедневная статистика по числу заразившихся и другая полезная информация.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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