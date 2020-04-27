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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: нарушение режима самоизоляции приведет к заражению 40 тыс. человек в Петербурге

По словам академика РАН Андрея Рудского, при соблюдении жителями режима самоизоляции число инфицированных в городе в середине мая будет на уровне около 7 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Нарушение режима самоизоляции со стороны жителей Петербурга в условиях пандемии коронавируса может привести к тому, что в июне-июле число заразившихся в городе может достигнуть 40 тыс., сообщил в понедельник в региональном пресс-центре ТАСС ректор Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), академик РАН Андрей Рудской.

Он пояснил, что СПбПУ активно включен в процесс борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Разработкой моделей занимается группа ученых университета совместно с коллегами из НИИ гриппа им. Смородинцева. СПбПУ также является центром мониторинга Минобрнауки и основным центром мониторинга прогнозирования для полпреда по СЗФО и правительства Санкт-Петербурга. Группа занимается разработкой прогнозной математической модели распространения коронавируса.

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"Мы [осуществляем] прогнозирование до июня-июля этого года. То есть три-четыре месяца с подтверждения диагноза первому заболевшему, это было 4 марта. При условии [соблюдения мер по самоизоляции] в середине мая число заразившихся в Петербурге оценивается примерно в 7 тыс. человек. Но если мы будем нарушать меры самоизоляции, величина может достичь 40 тыс. Процесс распространения коронавируса может перепрыгнуть на пессимистическую прямую развития эпидемии", - сказал Рудской.

Он призвал всех по возможности оставаться дома. "Поэтому я обращаюсь ко всем - оставайтесь дома, от вашей дисциплины на 90% зависит то, как плавно и с [какими] потерями мы выйдем из сложившейся эпидемиологической ситуации у нас в городе", - отметил академик.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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