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Пандемия коронавируса нового типа

"Роснано" передало медучреждениям Петербурга и Ленобласти 1 тыс. защитных лицевых экранов

В компании отметили, что партия была изготовлена за два дня

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Северо-Западный центр трансфера технологий "Роснано" передал медучреждениям Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 тыс. защитных экранов для снижения риска заражения коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба "Роснано".

"Северо-Западный центр трансфера технологий, входящий в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", передал медицинским учреждениям Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 тыс. защитных лицевых экранов, снижающих риск заражения коронавирусом. Экраны предназначены для защиты глаз, дыхательных путей и кожи от прямого попадания различных мелких частиц и вирусов. Они созданы из прочного пластика, являются многоразовыми, легко дезинфицируются и имеют небольшой вес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная партия экранов, способных обеспечить защиту медиков и представителей других контактных профессий, была изготовлена за два дня. "Технические решения, предложенные нашей инжиниринговой компанией CML AT Medical, сократили время печати отдельных элементов изделия в пять раз, что отразилось на производственном цикле в целом. На сегодняшний день мы обладаем всеми необходимыми ресурсами для оперативного и массового производства защитных лицевых щитков", - приводит пресс-служба слова гендиректора центра Даниила Ковальчука.

Ранее Северо-Западный центр трансфера технологий и группа компаний "ТехноСпарк" поддержали общероссийское движение #3Dврачам и передали его участникам 300 кг пластика для 3D-печати дефицитных одноразовых комплектующих масок и других изделий, используемых медицинскими работниками в борьбе с коронавирусом.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. Группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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