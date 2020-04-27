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Пандемия коронавируса нового типа

В Казахстане суды полностью перешли на дистанционный формат заседаний

Судьи при этом по-прежнему находятся в залах заседаний

НУР-СУЛТАН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман/. Казахстанские суды в условиях режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, полностью перешли на дистанционный формат судебных заседаний. Об этом рассказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда Казахстана Ербол Умралиев.

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"Последние две недели абсолютное большинство судебных заседаний проходит без физического присутствия участников в зданиях судов. Предположу, что это уникальный случай, когда все суды страны так быстро и одновременно стали работать удаленно. По крайней мере в информационном поле мы не обнаружили аналогичных данных из других государств. Если посмотреть с 16 марта, когда в стране ввели режим ЧП, то за шесть недель количество онлайн-заседаний составляет в среднем не менее 98%", - отметил он.

По его словам, в 2019 году по видеосвязи проходили не более 110 заседаний в день, а до середины марта этого года - 150. Уже в первую неделю режима ЧП суды ежедневно удаленно рассматривали около тысячи дел. Сейчас в день проходит порядка 4,5 тыс. процессов, все дистанционно. Собеседник агентства пояснил, что в 2015 году в национальном плане "100 конкретных шагов" была поставлена задача внедрить аудио- и видеофиксацию (АВФ) судебных процессов. "На данный момент все 1 452 судебных зала оснащены АВФ. Это позволило связать суды между собой и оснастить их оборудованием для внешних коммуникаций", - сказал он.

Умралиев также рассказал, что в конце 2017 года в Верховном суде был запущен ситуационный центр, который в режиме реального времени аккумулирует около 700 показателей работы судов.

Работа судей и обращения в суд

Говоря о переменах в работе судей, Умралиев отметил, что они по-прежнему проводят заседания из залов судов. "Как положено, в судейской мантии, на фоне государственных символов. Только вот в зале никого нет, кроме судьи и секретаря судебного заседания", - пояснил он.

Умралиев рассказал и о том, как граждане обращаются в суды в условиях самоизоляции и жестких ограничений на передвижение. "Пользователи могут подать документы в электронном виде из любой точки мира через IT-сервис "Судебный кабинет". Главное - иметь гаджет и доступ к интернету. "Судебный кабинет" - это единое электронное окно доступа к судебным услугам", - отметил заместитель руководителя департамента.

Как он уточнил, через данный сервис можно подать свыше 90 видов документов, суды реагируют на обращения в короткие сроки. Так, с момента введения режима ЧП было подано почти 63 тыс. заявлений, из которых более 58 тыс. - в электронном виде. Бумажные документы после приема переводятся в электронный формат после дезинфекции.

Меры безопасности

Он также обратил внимание, что казахстанские суды в связи с пандемией столкнулись с неординарной ситуацией, потребовавшей принятия оперативных мер. "С момента обнаружения вируса в стране и до сегодняшнего дня нет ни одного случая заражения в зданиях наших судов. Во всех судах, включая Верховный суд, 70% персонала и судей работают удаленно, остальные 30% выходят на работу по графику", - указал заместитель руководителя департамента.

"При этом мы регулярно проводим санобработку помещений. Обязательно на входе в здание суда делается замер температуры. При проявлении симптомов заболевания максимально готовы к экстренной изоляции", - добавил он.

Призыв суда

Умралиев также рассказал, что Верховный суд в социальных сетях выступил с призывом по возможности избежать судебных разбирательств и решать возникающие вопросы мирным путем. "В соцсетях мы запустили призыв "Не время судиться, время мириться". Это наш крохотный шаг на пути к истинной миссии правосудия", - указал он.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 27 апреля он сообщил о продлении режима ЧП до 11 мая.

К настоящему времени в Казахстане подтверждены 2 835 случаев инфицирования коронавирусом, 720 человек выздоровели, 25 умерли.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
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