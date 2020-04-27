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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав подписал соглашения с 28 субъектами РФ о дополнительных выплатах медикам

Их получат сотрудники, работающим с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минздрав России подписал соглашения с 28 субъектами РФ о стимулирующих выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.

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"В рамках исполнения постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 года Минздравом России до всех субъектов РФ были доведены межбюджетные трансферты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами РФ, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам. Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав России, где они будут обработаны в течение одного рабочего дня", - говорится в сообщении.

Так, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, доплаты врачам, работающим с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в стационарах, должны составить 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей. В организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь, врачи должны получить дополнительно 50 тыс. рублей, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал и водители автомобилей скорой помощи - по 25 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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