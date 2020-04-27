Росархив откроет доступ к документам о преступлениях нацистов на территории СССР

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Росархив к 9 мая представит виртуальный проект, открывающий доступ к архивным документам о преступлениях нацистов в СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС рассказал глава Росархива Андрей Артизов.

"Это большой проект. Речь идет о документах о преступлениях нацистов на территории Советского Союза. Документы, связанные с преступлениями нацистов, появятся на портале Росархива 9 мая", - сообщил он. Кроме того, в мае в электронном виде будет представлена первая часть коллекции архивных документов по предыстории Второй мировой войны.

"Это будет сделано на информационных ресурсах Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Мы это делаем в дружеском союзе, контент собираем мы, архивисты России, а информационный ресурс предоставляет Президентская библиотека", - рассказал Артизов. Глава Росархива отметил, что документы о Второй мировой войне рассредоточены по огромному количеству архивов - и в мире, и в нашей стране.

"Речь идет о том, чтобы наиболее важные, ценные документы, которые раскрывают предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги, сформировать в одной коллекции. Надо постараться сделать так, чтобы они были доступны на разных языках, в том числе и на английском. И надо сделать документы общедоступными, тогда будет отражена реальная правда о войне. Вот этим мы и занимаемся, первая часть коллекции будет представлена к 9 мая", - поделился он.

Артизов отметил, что представленная коллекция включит в том числе все основные документы, связанные с пактом Молотова-Риббентропа. "Ценность проекта в его комплексности, в том, что собраны политические, разведывательные, дипломатические документы, наконец, трофейные документы, документы из архивов Англии, Соединенных Штатов. Дальше все это будем пополнять, - рассказал он. - Документы создают комплексную картину, и это все в исторической последовательности, показывают реально, что происходило в 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 и 1939 годах. Потому что невозможно понять, что случилось в августе 1939 года, не зная, что было перед этим. И тот, кто хочет услышать, кто владеет возможностями внимательно и вдумчиво читать, тот получит в том числе и много новой информации, потому что в этой коллекции не меньше, чем половина документов, будет опубликована впервые".

В понедельник Росархив представил к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне виртуальный проект "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом". Публика, в частности, впервые может ознакомиться с перепиской лидеров трех великих держав - участниц антигитлеровской коалиции.