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Зиничев заявил, что МЧС держит обстановку с половодьем на реке Лена на особом контроле

Глава министерства сообщил, что ледоход подойдет к Ленску в начале мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Обстановка с прохождением весеннего половодья на реке Лена около города Ленска в Якутии находится на особом контроле МЧС РФ. Об этом сообщил в понедельник на совещании у президента России о ситуации с паводками и пожарами глава министерства Евгений Зиничев.

"На особом контроле находится обстановка на реке Лена в Якутии, где почти ежегодно в результате ледохода отмечаются рекордные подъемы уровня воды до 10 метров. Мы считаем, что голова ледохода подойдет к Ленску в начале мая. Нами построены модели развития обстановки, в том числе и с наихудшими сценариями", - сказал он.

Для предотвращения наводнения построены дамбы, отметил глава МЧС РФ. В Ленский район в понедельник вылетела первая оперативная группа ГУ МЧС по Якутии для выполнения задач по безопасному пропуску весеннего половодья, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Всего в Якутии запланирована работа девяти оперативных групп численностью свыше 150 человек. 

На контроле министерства также обстановка с паводком на реке Ишим в Тюменской области. Там, по данным Зиничева, продолжается подъем воды из-за таяния снега и переполнения водохранилищ на территории Казахстана. Кроме того, отслеживается прохождение весеннего половодья на реках Амур, Лена, Енисей, Обь и ее притоках. 

В целом, как сообщалось ранее, весеннее половодье в России в текущем году проходит без осложнений. Оно началось на большей части России на 10-15 дней раньше, поэтому уже завершилось в 44 регионах, в 34 оно продолжается, а в семи еще не началось - это районы Крайнего Севера.

В Якутии начался паводок

Глава Якутии Айсен Николаев в свою очередь сообщил, что ледоход на Лене и паводки начались в регионе на 10 дней раньше обычного. "Сегодня у нас в Якутии появился пункт мобильной приема-передачи спутниковой информации "Роскосмоса", и благодаря нему мы сегодня можем точно доложить, что 27 апреля паводок на территории Республики Саха (Якутия) начался. Мы уже видим активные подвижки и начало ледохода на Лене, это на 10 с лишним дней раньше плановых значений", - сказал он. 

По словам Николаева, ситуация в республике достаточно напряженная. "Но оперативные группы развернуты все на местах, уверен, что совместно с МЧС мы справимся", - отметил глава региона. 

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов. Была создана группировка системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из 16,5 тыс. человек, задействовано 2,1 тыс. единиц техники.

В новость были внесены изменения (16:30 мск) - добавлена информация главы Якутии. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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