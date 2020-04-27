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Пандемия коронавируса нового типа
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Более 100 сотрудников предприятий Роскосмоса заразились коронавирусом

Трое умерли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число работников ракетно-космической отрасли, которые заражены коронавирусом, увеличилось до 111, три человека умерли. Об этом написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter в понедельник.

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV), на 15:00 27.04.2020 года: всего заболевших - 111, выздоровевших - 11, умерших - 3", - написал Рогозин.

К 23 апреля положительный тест на коронавирус был зафиксирован у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли. На тот момент умерли два работника 62 и 68 лет с подтвержденной новой инфекцией. В госкорпорации обещали оказать их семьям необходимую поддержку.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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