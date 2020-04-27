Мишустин расширил перечень лекарств для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о расширении перечня лекарственных препаратов, предназначенных для больных тяжелыми заболеваниями. Соответствующий документ в понедельник опубликован на сайте правительства.

"Расширен перечень лекарственных препаратов, предназначенных для больных тяжелыми заболеваниями", - говорится на сайте правительства. В частности, добавлены препараты циклоспорин и эптаког альфа (активированный).

Мишустин ранее на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса заявил, что отказов в оказании медицинской помощи людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями, несмотря на ситуацию с коронавирусом, быть не должно. Он отметил, что для людей с тяжелыми и редкими болезнями необходимы доступные препараты и что с 1 января 2020 года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавились люди с дефицитом факторов свертывания крови и апластической анемией.

По словам премьера, на закупку необходимых препаратов для пациентов данной группы в федеральном бюджете предусмотрено дополнительно 2 млрд рублей.