В Мариинской больнице заявили, что контролируют ситуацию после заражения врачей COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Мариинская больница Санкт-Петербурга, где ряд медработников заразились коронавирусом, готова к приему пациентов с этим диагнозом, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения. Вместе с тем врачи опасаются, что не все необходимые мероприятия удалось завершить в срок.
Как пояснили в пресс-службе, всего больница располагает 1 020 местами. Для пациентов с коронавирусом будут предназначены 550 коек. "Практически все сделано, осталось сделать приемные отделения, которые разделены на "чистые" и "грязные" зоны. В нескольких корпусах уже готово, в некоторых закончат к вечеру", - отметили в пресс-службе.
На это же указывают представители медперсонала, однако они отмечают недоработки. "Больница должна была работать на прием коронавирусных пациентов со вторника, но этот прием начался раньше. Больница к этому готовилась (разделение на зоны и так далее), но все это было сделано не полностью", - рассказал ТАСС один из реаниматологов больницы.
В пресс-службе подтвердили, что больница уже работает в режиме приема пациентов с COVID-19. В частности, в понедельник Мариинская больница приняла 15 таких больных. Однако там настаивают, что угрозы распространения вируса в больнице нет, перевод всего учреждения на карантин в связи со вспышкой заболевания среди медработников не требуется, поскольку заразившиеся врачи уже изолированы.
"17 человек, [заразившихся коронавирусом], из двух тысяч, работающих в больнице, - это небольшое количество, они не представляют никакой опасности [для коллег и пациентов], все изолированы, карантин [всей больницы] не требуется. У нас несколько корпусов, сейчас мы открыли пока два отделения из 18 на прием [пациентов с] коронавирусом", - пояснили в пресс-службе.
"Инфицированные врачи не находятся в этих корпусах, не все у нас - кто-то легко переживает на дому под наблюдением, есть врачи, кого перевели в другие учреждения", - пояснили в клинике.
О пандемии
По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.
О вспышке коронавируса в Мариинской больнице стало известно 26 апреля. По первой информации медучреждения, количество заболевших составляло 50 человек. Позже комитет здравоохранения города уточнил, что подтвержденный диагноз коронавируса имеют 17 сотрудников больницы.
Ранее также сообщалось, что в Боткинской больнице Петербурга на лечении находятся более 120 медиков с коронавирусом. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли.