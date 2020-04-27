В Мариинской больнице заявили, что контролируют ситуацию после заражения врачей COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Мариинская больница Санкт-Петербурга, где ряд медработников заразились коронавирусом, готова к приему пациентов с этим диагнозом, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения. Вместе с тем врачи опасаются, что не все необходимые мероприятия удалось завершить в срок.

Как пояснили в пресс-службе, всего больница располагает 1 020 местами. Для пациентов с коронавирусом будут предназначены 550 коек. "Практически все сделано, осталось сделать приемные отделения, которые разделены на "чистые" и "грязные" зоны. В нескольких корпусах уже готово, в некоторых закончат к вечеру", - отметили в пресс-службе.

На это же указывают представители медперсонала, однако они отмечают недоработки. "Больница должна была работать на прием коронавирусных пациентов со вторника, но этот прием начался раньше. Больница к этому готовилась (разделение на зоны и так далее), но все это было сделано не полностью", - рассказал ТАСС один из реаниматологов больницы.

В пресс-службе подтвердили, что больница уже работает в режиме приема пациентов с COVID-19. В частности, в понедельник Мариинская больница приняла 15 таких больных. Однако там настаивают, что угрозы распространения вируса в больнице нет, перевод всего учреждения на карантин в связи со вспышкой заболевания среди медработников не требуется, поскольку заразившиеся врачи уже изолированы.