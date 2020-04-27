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Верховный суд восстановил право вдовы ликвидатора Чернобыльской катастрофы на его пенсию

По мнению суда, факт того, что пенсия женщины превышает прожиточный минимум, не означает, что помощь со стороны супруга не являлась для нее основным источником средств к существованию

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ восстановил право жительницы Смоленской области на получение пенсии ее покойного мужа - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

Ликвидатор, который был инвалидом первой группы, получал пенсию свыше 32 тысяч рублей, а также компенсации на общую сумму более 107 тыс. рублей. Его жена, которая прожила с ним в браке 40 лет, получала пенсию по старости в размере менее 15 тыс. рублей. После его смерти она обратилась в соцзащиту с просьбой назначить ей компенсацию как нетрудоспособному члену семьи, находившемуся на иждивении супруга, что соответствует закону "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Однако в соцзащите женщине ответили, что факт иждивения необходимо установить в суде.

"В суде первой инстанции ей отказали в праве на пенсию мужа, так как ее собственная пенсия более чем в полтора раза превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров в Смоленской области", - сообщили в пресс-службе. Смоленский областной суд утвердил это решение, но пенсионерка обратилась в Верховный суд РФ, который в итоге встал на ее сторону.

"Из норм семейного законодательства, в частности, следует, что доходы каждого из супругов, в том числе от трудовой деятельности, и полученные ими пенсии, пособия и другие денежные выплаты являются общим имуществом супругов. Распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию. Судебным инстанциям надлежало выяснить как размер общих доходов супругов, так и размер расходов супругов на содержание всей семьи, включая затраты на продукты питания, оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ремонт жилого помещения, приобретение лекарств для обоих супругов, бытовой техники, одежды, мебели и т. п.", - отметили в ВС РФ.

По мнению Верховного суда, факт того, что пенсия женщины превышает прожиточный минимум, не означает, что помощь со стороны супруга не являлась для нее основным источником средств к существованию. "В итоге коллегия отменила решения об отказе и направила дело на пересмотр, указав рассмотреть его с учетом требований законодательства", - заключили в Верховном суде.

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