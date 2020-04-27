Верховный суд восстановил право вдовы ликвидатора Чернобыльской катастрофы на его пенсию

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ восстановил право жительницы Смоленской области на получение пенсии ее покойного мужа - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

Ликвидатор, который был инвалидом первой группы, получал пенсию свыше 32 тысяч рублей, а также компенсации на общую сумму более 107 тыс. рублей. Его жена, которая прожила с ним в браке 40 лет, получала пенсию по старости в размере менее 15 тыс. рублей. После его смерти она обратилась в соцзащиту с просьбой назначить ей компенсацию как нетрудоспособному члену семьи, находившемуся на иждивении супруга, что соответствует закону "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Однако в соцзащите женщине ответили, что факт иждивения необходимо установить в суде.

"В суде первой инстанции ей отказали в праве на пенсию мужа, так как ее собственная пенсия более чем в полтора раза превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров в Смоленской области", - сообщили в пресс-службе. Смоленский областной суд утвердил это решение, но пенсионерка обратилась в Верховный суд РФ, который в итоге встал на ее сторону.

"Из норм семейного законодательства, в частности, следует, что доходы каждого из супругов, в том числе от трудовой деятельности, и полученные ими пенсии, пособия и другие денежные выплаты являются общим имуществом супругов. Распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию. Судебным инстанциям надлежало выяснить как размер общих доходов супругов, так и размер расходов супругов на содержание всей семьи, включая затраты на продукты питания, оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ремонт жилого помещения, приобретение лекарств для обоих супругов, бытовой техники, одежды, мебели и т. п.", - отметили в ВС РФ.

По мнению Верховного суда, факт того, что пенсия женщины превышает прожиточный минимум, не означает, что помощь со стороны супруга не являлась для нее основным источником средств к существованию. "В итоге коллегия отменила решения об отказе и направила дело на пересмотр, указав рассмотреть его с учетом требований законодательства", - заключили в Верховном суде.