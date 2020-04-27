Школы в регионах ПФО снижают нагрузку на учеников в период дистанционного обучения

ТАСС, 27 апреля. Школы регионов Приволжского федерального округа (ПФО) сокращают нагрузку на школьников в период дистанционного обучения. В профильных министерствах региона ТАСС рассказали о досрочной аттестации учеников по ряду предметов и отмене домашних заданий для учащихся младшего и среднего звена.
"Министерство просвещения рекомендовало регионам страны для школьников 1-8 класса закончить образовательный процесс, исходя из существующей санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы предлагаем завершить 2019-2020 учебный год на территории Ульяновской области для этих учеников 30 апреля", - привели слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в его пресс-службе.
Чтобы дети были заняты на летних каникулах, власти региона решили запустить проект "Онлайн вожатый": для онлайн-смен обучат около 200 вожатых, они будут проводить мастер-классы и викторины, также к движению онлайн-лагерей подключатся порядка 400 школ, на базе которых планировались школьные лагеря с дневным пребыванием.
Как рассказал во время прямого эфира на свой странице в соцсети "ВКонтакте" глава Удмуртии Александр Бречалов, в школах республики учебный год завершится для учеников 1-4 классов 25 мая, а для 5-11 классов - 30 мая. Но до 30 апреля общеобразовательные учреждения должны закончить обучение по физкультуре, ритмике, музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ, родному языку и литературе, второму иностранному языку, МХК. При этом выпускников 11 классов решено до 30 апреля аттестовать по тем предметам, которые им не нужно будет сдавать.
Досрочная аттестация
Заранее аттестовать выпускников 11 классов по предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации или не выбранным для сдачи ЕГЭ, решили и в Кировской области. "[Это необходимо], чтобы у выпускников было больше времени для подготовки к ЕГЭ", - пояснила министр образования региона Ольга Рысева.
В Нижегородской области также завершат обучение и аттестуют детей по итогам восьми месяцев по ряду предметов. Так, учащиеся с 1 по 8 класс будут аттестованы по физкультуре, технологии, музыке, основам светской этики, изобразительному искусству, ОБЖ и МХК, сообщил министр образования региона Сергей Злобин в ходе областного педсовета. По основным дисциплинам школьники продолжат обучаться дистанционно до 22 мая, при этом, по предложению родителей учеников, все школы перейдут на пятидневную неделю, написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Сначала учителя - областной педагогический совет. А потом родители - большое родительское собрание. Именно в таком порядке нам было важно обсудить, как предстоит учиться нашим детям в мае месяце. Важно было собрать максимальное количество пожеланий. И мы их собрали. Областной педсовет - 100 000 просмотров, а родительское собрание - более 300 000 просмотров. Спасибо всем, кто активно был вовлечён в совместную работу. Итак, как учатся наши дети в мае месяце. Общее: 1. Продолжаем дистанционное обучение 2. Переходим все на пятидневку (предложение родителей!!!) 3. Завершаем обучение и проводим аттестацию по текущим оценкам по ряду предметов (в зависимости от класса) 4. Завершаем учебный год 22 мая. 1 – 8 класс. Досрочно завершаем обучение - музыка, физкультура, технология, ОБЖ, светская этика. Родители, которые хотят завершить занятия ребенка в этом учебном году по всем предметам, могут перейти на формат семейного обучения (об этом уже писал). Старшая школа. В 9 классе аттестуем детей по предметам, не входящим в перечень ГИА-9. По русскому языку, математике и иностранному языку консультации будут идти до 5 июня. В 10 классе завершаем обучение по физической культуре, технологии, ОБЖ и МХК, а также по факультативам (предложение родителей!!!). Остаются основные предметы. По русскому языку, математике, иностранному языку - консультации. Выпускники. 11 класс. Формируем для каждого ребенка его индивидуальный план только из предметов, которые он сдает в качестве ЕГЭ. Родители очень просили дать возможность сосредоточиться на экзаменах. Идём навстречу. Наши выпускники будут концентрироваться и готовиться к экзаменам. И для всех еще раз хочу повторить, дистанционное образование - вынужденная мера. После эпидемии наши дети снова вернутся в школы.
Он также сообщил, что в регионе упростили переход на семейное обучение во время пандемии. "Сейчас при переходе на такую форму обучения не будет открепления от класса или школы, достаточно заявления в школу в любой форме (в том числе и онлайн). Для перехода в следующий класс будет необходимо пройти аттестацию в своей школе до 5 сентября", - написал в своем аккаунте Никитин.
Учеба без оценок
В пермских школах учебный год продолжится до конца мая, при этом городские власти рекомендовали учреждениям досрочно выставить годовые оценки по итогам предыдущих четвертей ученикам 1-8 классов. "Во второй половине мая традиционные оценки ставить не будут", - пояснили ТАСС в департаменте образования администрации Перми.
Министерство образования Мордовии также рекомендовало по возможности досрочно завершить обучение по ряду предметов, а также не задавать домашних заданий ученикам 1 - 8 классов. Сократят объем домашних заданий для школьников среднего и старшего звена и в школах Удмуртии, а с 1 мая в начальной школе домашние задания будут отменены вовсе.
В Саратовской, Оренбургской и Кировской областях завершать учебный год досрочно не планируют, при этом министр образования Саратовской области Ирина Седова призвала снизить учебную нагрузку по непрофильным предметам на период дистанционного обучения.
Педагоги в регионах стараются помочь выпускникам. В Кировской области ведущие учителя проводят онлайн-консультации по предметам, которые одиннадцатиклассники выбрали для сдачи экзамена. Консультации организуют и для учеников 9-10 классов школ в Нижегородской области, причем проходить они будут не только в онлайн-формате, но и очно, при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.