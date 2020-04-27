Школы в регионах ПФО снижают нагрузку на учеников в период дистанционного обучения

ТАСС, 27 апреля. Школы регионов Приволжского федерального округа (ПФО) сокращают нагрузку на школьников в период дистанционного обучения. В профильных министерствах региона ТАСС рассказали о досрочной аттестации учеников по ряду предметов и отмене домашних заданий для учащихся младшего и среднего звена.

"Министерство просвещения рекомендовало регионам страны для школьников 1-8 класса закончить образовательный процесс, исходя из существующей санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы предлагаем завершить 2019-2020 учебный год на территории Ульяновской области для этих учеников 30 апреля", - привели слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в его пресс-службе.

Чтобы дети были заняты на летних каникулах, власти региона решили запустить проект "Онлайн вожатый": для онлайн-смен обучат около 200 вожатых, они будут проводить мастер-классы и викторины, также к движению онлайн-лагерей подключатся порядка 400 школ, на базе которых планировались школьные лагеря с дневным пребыванием.

Как рассказал во время прямого эфира на свой странице в соцсети "ВКонтакте" глава Удмуртии Александр Бречалов, в школах республики учебный год завершится для учеников 1-4 классов 25 мая, а для 5-11 классов - 30 мая. Но до 30 апреля общеобразовательные учреждения должны закончить обучение по физкультуре, ритмике, музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ, родному языку и литературе, второму иностранному языку, МХК. При этом выпускников 11 классов решено до 30 апреля аттестовать по тем предметам, которые им не нужно будет сдавать.

Досрочная аттестация

Заранее аттестовать выпускников 11 классов по предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации или не выбранным для сдачи ЕГЭ, решили и в Кировской области. "[Это необходимо], чтобы у выпускников было больше времени для подготовки к ЕГЭ", - пояснила министр образования региона Ольга Рысева.

В Нижегородской области также завершат обучение и аттестуют детей по итогам восьми месяцев по ряду предметов. Так, учащиеся с 1 по 8 класс будут аттестованы по физкультуре, технологии, музыке, основам светской этики, изобразительному искусству, ОБЖ и МХК, сообщил министр образования региона Сергей Злобин в ходе областного педсовета. По основным дисциплинам школьники продолжат обучаться дистанционно до 22 мая, при этом, по предложению родителей учеников, все школы перейдут на пятидневную неделю, написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.