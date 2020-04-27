Эксперт считает нецелесообразным подъем найденного на дне Черного моря теплохода "Армения"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Подъем на поверхность обнаруженного на дне Черного моря советского теплохода "Армения" нецелесообразен, однако он представляет большой интерес для изучения, сообщил ТАСС морской археолог, директор Феодосийского музея подводной археологии Виктор Вахонеев.

Ранее Минобороны России и Русское географическое общество обнаружили на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Гибель этого судна считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории.

"Поднимать теплоход нецелесообразно. В мире вообще не практикуется сейчас подъем кораблей. Во-первых, слишком большая глубина. Во-вторых, это будет антинаучно. Во всем мире сегодня практикуется изучение и сохранение объектов подводного культурного наследия в непотревоженном состоянии. Теплоход представляет большой интерес для науки", - сообщил Вахонеев.

Кроме того, Министерство обороны РФ, по его словам, вероятно, придаст этому месту статус массового захоронения людей, погибших при защите Отечества. Вахонеев отметил, что с теплоходом связано очень много "белых пятен": нужно изучить характер повреждений судна, установить количество погибших, число которых до сих пор неизвестно, а также характер груза, который на нем перевозился. В этой связи эксперт считает, что теплоход может стать своеобразным полигоном для исследований и усовершенствования технических средств, в частности подводных роботов.

"Это находка очень важная. Россия подтвердила свои возможности проведения поисковых работ на очень больших глубинах и в труднодоступных условиях подводной гористой местности. Немногие страны в мире могут самостоятельно проводить такие исследования. Россия еще раз подтвердила, что для нее нет никаких барьеров в этом плане. Поэтому экспедиции научные к теплоходу еще будут", - подчеркнул он.

Теплоход "Армения" вышел из Севастополя 6 ноября 1941 года, а на следующий день, несмотря на имевшиеся на борту отличительные знаки санитарного судна, был атакован немецкой авиацией и затонул. По разным оценкам, на борту находилось от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек. Кроме того, в сопровождении сотрудников НКВД на судно погрузили ящики, содержимое которых до сих пор неизвестно - предполагается, что в них могли быть ценности из музеев Крыма.