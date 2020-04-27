В Севастополе режим повышенной готовности продлят до 30 мая

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Действие режима повышенной готовности в Севастополе, введенного из-за пандемии коронавируса, продлят до 30 мая, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.

"Врио губернатора [Михаил Развожаев] заявил, что продлит режим повышенной готовности до 30 мая, а режим самоизоляции будет действовать как минимум до 30 апреля", - говорится в сообщении.

По данным на утро понедельника в Севастополе подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, за сутки он обнаружен еще у пяти человек. По данным правительства города, сейчас в стационаре находятся 29 инфицированных, около 100 человек - в обсерваторах. Выздоровело семеро человек из числа тех, у кого подтвержден коронавирус.