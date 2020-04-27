Роспотребнадзор обратится к правоохранителям после выявления очага коронавируса в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Карелии обратится в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации, которая привела к заражению 19 человек коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе республики по борьбе с коронавирусом.
"Управление Роспотребнадзора по республике направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений коронавирусом. Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения", - говорится в сообщении.
Из 62 подтвержденных случаев заражения в Карелии 16 были зарегистрированы за последние двое суток в Петрозаводске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии, все они связаны с одним близким кругом общения, среди заболевших есть четверо детей до 16 лет и один пожилой мужчина, у четырех человек развилась пневмония. Все они контактировали с тремя ранее заболевшими. "Итого 19 человек, которые заболели вследствие близких контактов", - резюмировали в оперштабе.
По словам врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович, не исключено, что круг контактов этой группы лиц расширится. "Заражение произошло вследствие нарушения ограничительных мер, которые были введены распоряжением главы Карелии. Мы продолжаем устанавливать, с кем еще контактировали данные граждане. Не исключено, что круг их контактов значительно шире", - отметила Котович.