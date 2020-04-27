Роспотребнадзор обратится к правоохранителям после выявления очага коронавируса в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Карелии обратится в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации, которая привела к заражению 19 человек коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе республики по борьбе с коронавирусом.

"Управление Роспотребнадзора по республике направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений коронавирусом. Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения", - говорится в сообщении.