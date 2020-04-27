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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко заявила, что сенаторы не планируют отпуска в ближайшее время

Необходимо активно работать, считает председатель Совета Федерации

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Тема отпусков сенаторов, а также переноса срока окончания весенней сессии в повестке дня не стоит, нужно активно работать и в случае необходимости принимать новые оперативные решения в условиях пандемии. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"У нас никаких отпусков и не было, мы не планировали. И Дума, естественно, отменила. Время сейчас требует активного участия, работы депутатов и сенаторов в регионах со своими избирателями", - сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции в понедельник.

"Мы не рассматриваем сейчас сроки переноса окончания весенней сессии [последнее заседание запланировано на конец июля]. Во-первых, еще три месяца впереди. Во-вторых, для нас сейчас понятие сроки - очень условное", - добавила спикер СФ.

Она пояснила, что парламентарии, как и вся страна, находятся в настоящее время в режиме чрезвычайных, форс-мажорных условий и "настроены на быструю реакцию, на новые вызовы, если они будут возникать, на необходимость принятия новых решений". "Поэтому у нас даже в повестке нет ни отпусков, ни сроков завершения сессии. Как жизнь продиктует, так мы все и будем делать", - сказала Матвиенко.

Сенатор также добавила, что все ждут скорейшей остановки роста случаев заражения коронавирусом. "Ожидаем, что к середине мая, как говорят специалисты, должен произойти спад в Москве точно, регионы несколько запаздывают. Поэтому планировать что-то наперед сейчас не стоит. Надо в ежедневном режиме сейчас активно работать и быть готовыми к любой ситуации, к оперативным решениям", - заключила она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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