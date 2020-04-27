Эксперт: не все переболевшие COVID-19 будут иметь стойкий иммунитет

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Не все люди, переболевшие COVID-19, будут гарантированно иметь стойкий иммунитет к вирусу, сообщил в понедельник заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов.

"Далеко не все переболевшие [коронавирусной инфекцией] приобретают стойкий иммунитет. Это вопрос, который надо еще изучать внимательно <...> Собственно, Всемирная организация здравоохранения эту мысль высказала: что, к сожалению, все очень индивидуально. Даже люди переболевшие могут не приобрести стойкий иммунитет, который будет их защищать на протяжении какого-то значимого времени, хотя бы несколько месяцев. Он [иммунитет] может быть вполне краткосрочный", - сказал он в интервью телеканалу "России-24".

Пик заражений

По словам Семенова, Россия сейчас находится на стадии замедления прироста числа новых заболевших коронавирусом. Скорый выход на плато будет зависеть от поведения россиян на майских праздниках.

"Идет замедление прироста. То есть пока все равно прирост есть, но скорость его снижается. Это значит, что начали работать ограничительные мероприятия. Но на плато мы еще не вышли. И если мы не наделаем глупостей, сможем удержаться от соблазна на майских праздниках, сохраним вот эти меры социального дистанцирования, ограничений и так далее, тогда - да, плато уже не за горами", - сказал он.

Семенов подчеркнул, что если граждане не будут соблюдать меры ограничений, то Россию "отбросит по состоянию на середину апреля", и придется начинать все сначала.

Новая коронавирусная инфекция, помимо легких, также поражает почки, кишечник и может сказываться на работе печени. Кроме того, вирус может проникать в нервную ткань, тем самым провоцировать утрату обоняния и вызывать спутанность сознания пациента, добавил эксперт.

"Это не грипп, это не очередной риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали. Клиническая практика это подтвердила и выяснилось, что вирус поражает не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но это и кишечник <...> Он поражает активно почки, у большинства пациентов, особенно у среднетяжелых и тяжелых, мы видим расстройство функционирования почек", - сказал Семенов.

Семенов также отметил, что у некоторых пациентов также наблюдаются случаи миокардита, а также инфекция может влиять на печень человека. "Он взаимодействует с нервной тканью, как раз один из признаков этого утрата обоняния и определенные моменты спутанности сознания у наших пациентов. Этот вирус оказался не такой простой", - заключил он.