Матвиенко поддержала идею выйти 9 Мая на балконы с портретами ветеранов войны

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации назвала замечательным предложение сопредседателя общественного движения "Бессмертный полк", народного артиста СССР Василия Ланового выйти на балконы домов 9 Мая с портретами участников Великой Отечественной войны, а также спеть песню "День Победы". Об этом она сказала журналистам в понедельник во время видеоконференции.

"Вы, наверное, слышали, что сегодня наш великий народный артист Василий Семенович Лановой выступил с замечательной инициативой - 9 Мая в час минуты молчания, это 19:00, всем вместе выйти на балконы, подойти к окнам и исполнить знаменитую песню "День Победы", вывесить фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, в окна. Мне кажется, это инициатива обязательно найдет отклики, наши граждане ее обязательно поддержат", - сказала Матвиенко.

Спикер уверена, что никакие ситуации, в том числе пандемия коронавируса, не помешают "всем вместе отпраздновать 75-летие великой Победы".

"Мне также очень понравилась инициатива "Волонтеров Победы" через ряд электронных ресурсов провести "Бессмертный полк", воссоздать масштаб этой акции. Я призываю, безусловно, всех присоединиться к этому. Созданные видеоролики увидит вся страна на экранах в городах, в интернет-кинотеатрах, на порталах", - подчеркнула Матвиенко.

"Я думаю, если мы все присоединимся к этой акции, найдем своих родных и близких, вышлем их фотографии, вспомним все, что связано в семье с памятью о подвиге наших дедов и отцов, получится замечательно. "Бессмертный полк" нельзя в этом году не провести, невозможно", - считает спикер.