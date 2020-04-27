{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Матвиенко поддержала идею выйти 9 Мая на балконы с портретами ветеранов войны

С таким предложением выступил сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации назвала замечательным предложение сопредседателя общественного движения "Бессмертный полк", народного артиста СССР Василия Ланового выйти на балконы домов 9 Мая с портретами участников Великой Отечественной войны, а также спеть песню "День Победы". Об этом она сказала журналистам в понедельник во время видеоконференции.

"Вы, наверное, слышали, что сегодня наш великий народный артист Василий Семенович Лановой выступил с замечательной инициативой - 9 Мая в час минуты молчания, это 19:00, всем вместе выйти на балконы, подойти к окнам и исполнить знаменитую песню "День Победы", вывесить фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, в окна. Мне кажется, это инициатива обязательно найдет отклики, наши граждане ее обязательно поддержат", - сказала Матвиенко.

Спикер уверена, что никакие ситуации, в том числе пандемия коронавируса, не помешают "всем вместе отпраздновать 75-летие великой Победы".

"Мне также очень понравилась инициатива "Волонтеров Победы" через ряд электронных ресурсов провести "Бессмертный полк", воссоздать масштаб этой акции. Я призываю, безусловно, всех присоединиться к этому. Созданные видеоролики увидит вся страна на экранах в городах, в интернет-кинотеатрах, на порталах", - подчеркнула Матвиенко.

"Я думаю, если мы все присоединимся к этой акции, найдем своих родных и близких, вышлем их фотографии, вспомним все, что связано в семье с памятью о подвиге наших дедов и отцов, получится замечательно. "Бессмертный полк" нельзя в этом году не провести, невозможно", - считает спикер.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЛановой, Василий Семенович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В МЧС РФ заявили о сокращении на 29% числа детей, погибших при пожарах с начала года
Количество техногенных пожаров уменьшилось на 8% с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС