Глава Якутии просит увеличить число специалистов филиала Авиалесоохраны до норматива в 200

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число специалистов, которые работают в филиале федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" в Якутии, необходимо увеличить с 65 до установленных нормативами 200 человек, сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в России.

Якутский филиал учреждения был создан в 2018 году для улучшения контроля за ситуацией с природными пожарами в регионе.

"У нас, Владимир Владимирович, был организован филиал Авиалесоохраны - федерального бюджетного учреждения. Когда он создавался, предписывалось, что будет 200 там человек нормативной численности. В силу разных причин, к сожалению, пока только 65 специалистов там. Мы бы хотели, чтобы там довели до норматива 200 человек, как это заранее предусматривалось", - отметил он.

Федеральное бюджетное учреждение "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" занимается организацией и осуществлением авиационной охраны лесов от пожаров, контролем за противопожарным и санитарным состоянием лесов.