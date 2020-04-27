{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Якутии просит увеличить число специалистов филиала Авиалесоохраны до норматива в 200

Айсен Николаев сообщил, что сейчас в филиале работают 65 специалистов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число специалистов, которые работают в филиале федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" в Якутии, необходимо увеличить с 65 до установленных нормативами 200 человек, сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в России.

Якутский филиал учреждения был создан в 2018 году для улучшения контроля за ситуацией с природными пожарами в регионе.

"У нас, Владимир Владимирович, был организован филиал Авиалесоохраны - федерального бюджетного учреждения. Когда он создавался, предписывалось, что будет 200 там человек нормативной численности. В силу разных причин, к сожалению, пока только 65 специалистов там. Мы бы хотели, чтобы там довели до норматива 200 человек, как это заранее предусматривалось", - отметил он.

Федеральное бюджетное учреждение "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" занимается организацией и осуществлением авиационной охраны лесов от пожаров, контролем за противопожарным и санитарным состоянием лесов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На территории Новосибирской области ввели обязательный масочный режим
Режим самоизоляции в регионе продлили до 15 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС