Рейс Москва - Лондон 29 апреля может забрать россиян на обратном пути

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Специальный пассажирско-грузовой авиарейс по маршруту Москва - Лондон, запланированный на 29 апреля, может вывезти на обратном пути из Великобритании граждан РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник посольством России в Соединенном Королевстве.

"29 апреля запланирован специальный пассажирско-грузовой рейс по маршруту Москва - Лондон. Прорабатывается вопрос о возможном использовании обратного рейса для возвращения российских граждан, желающих вернуться на Родину. Решение по данному вопросу будет приниматься оперативным штабом правительства Российской Федерации с учетом известных квотных ограничений", - отмечается в сообщении.

Как отметили в посольстве, в настоящее время точное количество посадочных мест и условия перелета неизвестны. Однако диппредставительство совместно с Минкомсвязью России работает над списками пассажиров, чтобы выявить граждан, оказавшихся в особо затруднительном положении и нуждающихся в срочном вывозе в Россию из гуманитарных соображений. "Списки пассажиров формируются из числа тех, кто заполнил опросный лист на сайте посольства и зарегистрировался на портале госуслуг. Сотрудники консульского отдела посольства сами связываются по телефонам, указанным в анкетах", - сообщили в посольстве.

"К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что граждане, подавшие анкеты, не отвечают на звонки, долго решают, хотят ли они по-прежнему лететь в Россию, часто передумывают - иногда не по одному разу. Мы понимаем, что ваше решение строится на множестве факторов. Однако в это непростое время настоятельно призываем ответственно относиться к этому вопросу и, прежде всего, проявлять уважение к своим соотечественникам. В ситуации практически отсутствующих возможностей для возвращения в Россию подобное несерьезное отношение не только сильно замедляет работу по формированию вывозных списков, но и может лишить возможности вернуться в Россию тех граждан, кто в этом действительно нуждается", - заявили в диппредставительстве.

Как подчеркнули в посольстве, в ближайшее время осуществление вывозных рейсов из Лондона не рассматривается.