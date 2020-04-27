В Совете ЕС заявили о необходимости разработки плана стимулирования туризма после пандемии

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Евросоюз должен разработать пакет мер для целевой поддержки европейского туристического сектора после пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, принятом в понедельник по итогам видеоконференции министров, которые отвечают за сферу туризма.

"Министры выступили в поддержку новых и инновационных мер поддержки туристического сектора, которые должны быть приняты как на национальном, так и на европейском уровне, для эффективного восстановления туризма после пандемии", - указывается в документе.

В настоящее время ведущие страны ЕС готовятся к началу поэтапной отмены карантина. Согласно рекомендациям Еврокомиссии, этот процесс должен быть очень медленным и постепенным, причем открытие границ и разрешение туристических поездок вероятнее всего произойдут на поздних уровнях снятия ограничений. В частности, Бельгия в своем национальном плане отмены карантина ожидает, что внешний туризм, то есть поездки за пределы ЕС, может возобновиться не ранее осени этого года.

Беспрецедентные средства

Европейскому союзу потребуются беспрецедентные финансовые средства для преодоления кризиса, в том числе для восстановления туристической отрасли, пострадавшей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в ходе видеоконференции еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Нам потребуются беспрецедентные средства для преодоления этого кризиса. Существует необходимость в новом Плане Маршалла с мощным бюджетом ЕС, чтобы дать толчок европейскому восстановлению и более сильному и жизнеспособному союзу, - приводятся слова Бретона на официальном сайте председательства Хорватии в Совете ЕС. - Нам потребуются быстрые действия, прагматизм и творческий подход для восстановления и создания устойчивой индустрии туризма". "Но прежде всего этот кризис требует солидарности, - отметил он. - Ни одна страна не может преодолеть этот кризис в одиночку".

Как подчеркнул в свою очередь министр туризма Хорватии Гари Цапелли, туристический сектор пережил огромное и неожиданное снижение спроса из-за пандемии коронавируса. "Наша миссия состоит в том, чтобы в качестве членов Европейского союза и части самого успешного туристического региона в мире быть лидером в восстановлении туризма", - обратил внимание глава ведомства.

Туризм в приоритете

Туризм должен быть одним из приоритетов плана восстановления Евросоюза из-за ущерба, нанесенного отрасли в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

"Министры рассказали о мерах, принятых до настоящего времени государствами-членами, будь то индивидуально или совместно, в целях смягчения последствий пандемии относительно сектора туризма и других смежных областей, - подчеркивается в сообщении. - Была выражена широкая поддержка дополнительным мерам и усилению координации на уровне ЕС. Было подчеркнуто, что туризм должен быть одним из главных приоритетов плана восстановления ЕС".

Сфера туризма составляет порядка 10% ВВП Европейского союза и обеспечивает около 12% рабочих мест всего сообщества.

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