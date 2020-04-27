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Дело Пола Уилана
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Адвокат Пола Уилана указал на "признаки провокации" в уголовном преследовании

Как заявил Владимир Жеребенков, его подзащитный попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до задержания

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Гражданин США и ряда других государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до его задержания в конце 2018 года. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков после очередного заседания по делу его подзащитного.

"Из допроса свидетелей следует, что в поле зрения российских спецслужб Уилан попал за несколько лет до его задержания. Учитывая это, в самом факте уголовного преследования моего подзащитного просматриваются признаки провокации", - сказал адвокат. 

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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