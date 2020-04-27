{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион

По словам губернатора Олега Кувшинникова, на перемещение внутри области ограничения пока не ввели

ВОЛОГДА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области вводит электронные пропуска для въезда на территорию региона. Об этом сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, у кого отсутствует временная или постоянная регистрация на территории области. Речь идет о въезде в регион, а не о перемещении внутри области, здесь никаких ограничений пока не введено. Завтра будет принято постановление правительства области, которое устанавливает порядок оформления электронного пропуска", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По словам губернатора, не менее чем за сутки гражданину необходимо будет подать заявление на региональном портале госулуг. Цели поездки ограничены: к близким родственникам, служебная командировка или поездка к объекту недвижимости, который находится в собственности или в пользовании. Заявления будет рассматривать оперативный штаб муниципалитета, куда собирается ехать гражданин. 

После рассмотрения заявки выдадут подтверждение или мотивированный отказ. При подтверждении гражданин получает электронный пропуск, который он обязан показать при въезде в область в распечатанном виде или с экрана телефона, сказал губернатор. После въезда в регион все контактные данные человека будут автоматически попадать в единую базу данных. Такой порядок не будет касаться транзитного транспорта, но ситуацию с ним не пустят на самотек, отметил губернатор. Водители транзитного транспорта в случае задержки на территории области будут объявляться в розыск, предупредил Кувшинников. 

"Уважаемые вологжане, как вы видите, количество заболевших продолжает расти. Мы вынуждены констатировать, что практически все случаи - завозные из других регионов. В некоторых регионах пропускной режим уже введен. По этому пути пошли Москва, Московская, Нижегородская, Псковская и некоторые другие регионы", - сказал губернатор. 

По состоянию на утро 27 апреля в Вологодской области насчитывалось 160 зараженных коронавирусом, 33 человека выздоровело. Четверо заболевших переносят инфекцию в тяжелой форме, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На территории Новосибирской области ввели обязательный масочный режим
Режим самоизоляции в регионе продлили до 15 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС