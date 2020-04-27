Власти Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион

"Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, у кого отсутствует временная или постоянная регистрация на территории области. Речь идет о въезде в регион, а не о перемещении внутри области, здесь никаких ограничений пока не введено. Завтра будет принято постановление правительства области, которое устанавливает порядок оформления электронного пропуска", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба.

ВОЛОГДА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области вводит электронные пропуска для въезда на территорию региона. Об этом сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

По словам губернатора, не менее чем за сутки гражданину необходимо будет подать заявление на региональном портале госулуг. Цели поездки ограничены: к близким родственникам, служебная командировка или поездка к объекту недвижимости, который находится в собственности или в пользовании. Заявления будет рассматривать оперативный штаб муниципалитета, куда собирается ехать гражданин.

После рассмотрения заявки выдадут подтверждение или мотивированный отказ. При подтверждении гражданин получает электронный пропуск, который он обязан показать при въезде в область в распечатанном виде или с экрана телефона, сказал губернатор. После въезда в регион все контактные данные человека будут автоматически попадать в единую базу данных. Такой порядок не будет касаться транзитного транспорта, но ситуацию с ним не пустят на самотек, отметил губернатор. Водители транзитного транспорта в случае задержки на территории области будут объявляться в розыск, предупредил Кувшинников.

"Уважаемые вологжане, как вы видите, количество заболевших продолжает расти. Мы вынуждены констатировать, что практически все случаи - завозные из других регионов. В некоторых регионах пропускной режим уже введен. По этому пути пошли Москва, Московская, Нижегородская, Псковская и некоторые другие регионы", - сказал губернатор.

По состоянию на утро 27 апреля в Вологодской области насчитывалось 160 зараженных коронавирусом, 33 человека выздоровело. Четверо заболевших переносят инфекцию в тяжелой форме, двое подключены к аппаратам ИВЛ.