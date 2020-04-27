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В МЧС РФ заявили о сокращении на 29% числа детей, погибших при пожарах с начала года

Количество техногенных пожаров уменьшилось на 8% с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Гибель детей на пожарах в России с начала года сократилась на 29%. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам еженедельного совещания под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна, которое состоялось в понедельник в режиме видео-конференц-связи.

"С 1 января 2020 года количество техногенных пожаров уменьшилось на 8%, гибель на них на 14%, - сказали в пресс-службе. - С начала года гибель детей на пожарах сократилась на 29%".

В МЧС добавили, что за прошедшую неделю зарегистрировано более 17 тыс. техногенных пожаров, добровольные пожарные команды принимали участие в тушении 380 из них. Также к ликвидации привлекались свыше 860 человек и 400 единиц техники.

Кроме того, в ходе селектора отмечено, что на территории России в 36 субъектах действует особый противопожарный режим, в 25 - он введен частично. Благодаря космическому мониторингу и работе беспилотных летательных аппаратов за неделю выявлено порядка 11 тыс. термических точек. Их число увеличилось в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

На сегодняшний день в 11 субъектах Сибири и Дальнего Востока продолжают действовать 107 очагов природных пожаров на площади активного горения более 70 га. Проводится тушение, угрозы населенным пунктам нет.

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Россия
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