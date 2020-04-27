В Петербурге умерла сотрудница станции скорой помощи, заразившаяся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил смерть сотрудницы Городской станции скорой помощи, заразившейся коронавирусом. Причина смерти пока устанавливается, с пациентами сотрудница не работала, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе комитета.
"Женщина умерла, у нее был подтвержден коронавирус. Но нет выводов комиссии, что она умерла от коронавируса. Она вообще не работала с пациентами, а принимала звонки. Нельзя говорить, что она могла с кем-то контактировать", - сказала собеседница агентства.
Ранее также сообщалось, что в Боткинской больнице Петербурга на лечении находится более 120 медиков с коронавирусом. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли.
По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.