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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: перелом ситуации с коронавирусом возможен в России во второй декаде мая

Замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов подчеркнул, что режим самоизоляции сейчас является объективной необходимостью

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Соблюдение режима самоизоляции в течение двух следующих недель может помочь добиться перелома ситуации с заражениями коронавирусом в России уже во второй декаде мая. Такое мнение высказал в понедельник замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Если мы вытерпим вот эти две недели, сохраним вот это социальное дистанцирование и социальную разобщенность, при всех негативных эмоциях, которые вызывает режим изоляции, то есть шанс добиться перелома уже во второй декаде мая. А если мы сейчас поедем все дружно на шашлыки, <…> то мы можем не достигнуть плато и в июне", - сказал он.

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Семенов подчеркнул, что режим самоизоляции в сегодняшних условиях является объективной необходимостью. "Это та часть ответственности, которую должны взять на себя граждане", - добавил он.

Также эксперт пояснил, почему Россия обогнала Китай по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По словам Семенова, это связано в том числе с более мягкими ограничительными мерами, которые принимаются в РФ, по сравнению с Китаем, где в некоторых регионах за отдельные особо тяжкие преступления может применяться смертная казнь. "Я ни в коем случае не предлагаю [вводить подобные меры]. Большая часть населения понимает необходимость [соблюдения ограничительных] мер", - добавил Семенов.

В качестве второго фактора он отметил принятые в РФ меры по выявлению заражений коронавирусом. "Мы наладили производство тест-систем, подготовили лаборатории. Мы тестируем гораздо больше, чем в Китае тестировали. Скорее всего, там гораздо больше [случаев заражения] было. <…> Все-таки как минимум половина людей переносит эту инфекцию либо с очень незначительными симптомами, которым мы обычно не придаем значения, либо бессимптомно", - добавил ученый.

Переболеть могут 300-500 тыс. россиян

Переболеть коронавирусом нового типа, вызвавшим пандемию, могут в общей сложности 300-500 тыс. россиян. При этом около половины зараженных перенесут инфекцию бессимптомно или в легкой форме, заявил Александр Семенов.

"Если речь идет о всех заболевших, то надо понимать, что 300 тысяч всех заболевших - это 150 [тысяч], кто выдал клиническую картину, и 150 [тысяч] - те, кто переболел малосимптомно или бессимптомно. Мы уже близки к этой цифре, поэтому в общей сложности, думаю, да", - сказал он, отвечая на вопрос, реален ли прогноз о том, что новым коронавирусом переболеют порядка 300-500 тыс. россиян.

"Когда мы все потом посчитаем, проанализируем, сделаем массовое серологическое обследование населения, посмотрим антитела у переболевших, наверное, к этой цифре подойдем", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

План поэтапного снятия ограничений

Подробный дорожный план поэтапного снятия ограничительных мер, связанных с пандемией нового коронавируса, в России проходит этап согласования и скоро будет объявлен, заявил Семенов.

"Он [план] в черновике разработан, сейчас он проходит этап согласования, и скоро он будет обязательно объявлен, потому что никто не пытается задержать вот эти вот ограничительные мероприятия хоть на один день дольше, чем это нужно, - сказал он. - Все прекрасно понимают, что нужно поддержать бизнес, поддержать экономику, поддержать население".

Семенов согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой продлить режим самоизоляции еще на один инкубационный период. Он добавил, что "придется терпеть, иначе мы отбросим себя опять на месяц назад и придется все повторять, это не кончится тогда очень долго".

Ранее на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, так как жители России устали от ограничений из-за коронавируса. Совещание президента РФ Владимира Путина с губернаторами запланировано на 28 апреля, глава государства на нем может сделать заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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