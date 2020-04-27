Росздравнадзор выдал первую в России лицензию на выпуск биомедицинских клеточных продуктов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Росздравнадзор выдал российской фармацевтической компании первую в стране лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Росздравнадзор выдал первую лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов. Получателем стала одна из российских фармацевтических компаний", - говорится в сообщении.

Биомедицинские клеточные продукты представляют собой культивированные клетки человека и широко применяются в регенеративной медицине. Они могут быть аутологичными (родственными), аллогенными (неродственными) и комбинированными. В зависимости от разновидности биомедицинских клеточных продуктов их можно использовать при терапии различных заболеваний. Как пояснили в Минздраве, аутологичные продукты могут использоваться при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в офтальмологии, например, для восстановления роговицы, а также при онкологических и других заболеваниях.

"Аллогенные продукты широко исследуются и применяются в мире для терапии системных заболеваний, таких как гонартроз, сердечно- сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, и тяжелых жизнеугрожающих состояний, как, например, острый инфаркт миокарда или острый респираторный дистресс-синдром, являющийся одним из основных осложнений при тяжелом течении COVID-19, что особенно актуально на настоящий момент", - добавили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что основной задачей регенеративной медицины является замена или восстановление регенеративной функции органа или ткани в тех случаях, когда собственные возможности организма исчерпываются. "Методы регенеративной медицины направлены на терапию тяжелых социально значимых заболеваний с высоким уровнем инвалидицизации, а также на заполнение терапевтических ниш с высокими неудовлетворенными потребностями", - говорится в сообщении.