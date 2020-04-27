Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса в России до 12 мая

"Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос журналиста о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что сейчас россияне находятся в "режиме разобщения" уже два инкубационных периода, примерно 28-30 дней. Однако для того, чтобы закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста заболевших значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.

Попова подчеркнула, что взрывного роста новых случаев инфицирования в России не наблюдается. "Снижение - это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время", - отметила она.