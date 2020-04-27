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Работающим россиянам старше 65 лет в апреле выдали около 1,4 млн больничных

При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в размере 100%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,4 млн больничных было выдано в апреле в связи с самоизоляцией работающим россиянам старше 65 лет. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда.

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"Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено порядка 1,4 млн больничных. В том числе за период с 6 по 19 апреля листок нетрудоспособности предоставлен 708 тыс., а с 20 по 30 апреля - 687 тыс. работающих россиян в возрасте 65 лет и старше", - сказали в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что возможность для оформления больничного работающим гражданам 65 лет и старше предоставлена в случаях, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности, работодатели самостоятельно направляют в Фонд социального страхования России.

"Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере", - подчеркнули в Минтруде.

Первый больничный в упрощенном режиме на период с 6 по 19 апреля уже получили около 530 тыс. работающих граждан старше 65 лет. В настоящее время электронные больничные выдаются с 20 по 30 апреля.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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