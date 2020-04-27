Пациент сбежал из НИИ в Петербурге, где около 300 человек заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Пациент сбежал из НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге, который закрыт на карантин, так как на территории института около 300 сотрудников и пациентов заразились коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

НИИ им. Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. По данным директора учреждения Рашида Тихилова, который также был заражен коронавирусом, всего, по последним данным, на территории института около 300 инфицированных пациентов и сотрудников. Это количество составляет примерно 10% от всех заразившихся в Петербурге. При этом НИИ получил разрешение от управления Роспотребнадзора постепенно выписывать пациентов после получения двух отрицательных анализов на коронавирус.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 22 клинических и десять научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 518 человек, умерли 27.