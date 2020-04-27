ФСБ передала в нацархив Карелии документы времен войны о допросах узников концлагерей

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. /ТАСС/. Национальный архив Карелии получил более 4 тыс. рассекреченных документов от ФСБ о массовых убийствах мирного населения в концентрационных лагерях на территории оккупированной Карелии во время Великой Отечественной войны. Большая часть из них представлена протоколами доносов и опросов самих узников, сообщил ТАСС директор Национального архива Карелии Александр Морозов.

В апреле Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде по факту гибели 8 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей, в нацистских лагерях на оккупированной части Карелии в годы Великой Отечественной войны. Дело появилось после процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан, которые были впервые рассекречены ФСБ.

"Нам передал архив УФСБ - более 4 тыс. документов, в том числе касающихся системы оккупационного режима и лагерей для мирного населения. Это протоколы допросов, которые проводило НКВД после освобождения Петрозаводска, то есть реальных узников лагерей", - рассказал собеседник агентства.

В распоряжение архива пришли электронные версии документов, в числе которых также есть разведдонесения и оперативные документы о периоде оккупации финнами части Карелии в годы войны, начиная с 1942 года. Изучением и оцифровкой информации занимается группа из 15 сотрудников учреждения, а также студенты и преподаватели Петрозаводского госуниверситета. По оценке Морозова, вновь открывшиеся данные способны подтвердить, что оккупационный режим на части территории республики носил признаки геноцида. В то же время, в силу того, что ученые в основном будут иметь дело с опросами самих узников, вряд ли, по итогам исследованием, уточнится цифра жертв финского режима.

"Еще в июне 1941 года в приказе Маннергейма (Карл Густав Маннергейм руководил действиями финляндской армии против советских войск во время Второй мировой войны) по армии было предписано создавать концентрационные лагеря для ненационального населения. Именно в эти лагеря попали женщины, дети и старики, которые не были национальным, [или] дружественным Финляндии, как они тогда назывались, населением. В основном это славяне - не карелы, не вепсы, не финны, хотя были и исключения. В дисциплинарных лагерях были представлены практически все национальности", - отметил Морозов.

Новые данные пополнят один из 23 томов федерального проекта "Без срока давности", в котором публикуются документы и материалы о действиях оккупантов на захваченных советских территориях.