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Вильфанд считает, что россиянам рано беспокоиться об экстремально жарком лете

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее заявил, что грядущее лето в России может стать одним из самых жарких за всю историю
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Температура летом 2020 года ожидается около и выше нормы практически на всей территории РФ, но говорить об интенсивности климатических аномалий пока рано, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщал, что грядущее лето в России может стать одним из самых жарких за всю историю.

"По расчетам Гидрометцентра, нынешнее лето ожидается практически на всей территории России около и выше нормы [по температуре воздуха]. Интенсивность этой аномалии предсказать сложно. Говорить об экстремально жарких периодах невозможно в настоящее время", - сказал он.

По словам Вильфанда, учитывая, что январь этого года был самым теплым за весь период метеорологических наблюдений, а февраль и март были на втором месте в рейтинге самых теплых месяцев в мировых масштабах, то существует высокая вероятность, что нынешний год выйдет на первое место по глобальной температуре, усредненной по всему земному шару. "Эта позиция имеет обоснования научное, но ничего более я не предрекаю", - отметил он.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияВильфанд, Роман Менделевич
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