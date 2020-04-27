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Пандемия коронавируса нового типа

Россия обогнала Китай по числу заражений. Главное о коронавирусе за 27 апреля

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 87 147 случаев заражения, из них новых — 6198. За сутки умерли 50 человек, за весь период — 794. Россия по числу случаев заражения обошла Китай, где на данный момент зафиксировано 84,5 тыс. инфицированных.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение продлить ограничения до 12 мая. Она также призвала готовиться к изменениям в жизни после окончания пандемии. По ее словам, в частности, будут введены новые правила для предприятий общественного питания. 
  • Выхoд на плато по распространению коронавируса в стране ожидается к середине мая, а в июне ситуация станет полегче, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • На Урале отстранили от проповедей священника, отрицавшего существование COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксирован 45 351 случай заражения, из них новых — 2871. За сутки вылечились 349 человек — для Москвы это рекорд.
  • Telegram-канал 112 сообщил, что младший медперсонал больницы в Коммунарке планирует массово увольняться из-за плохих условий работы. Главврач Денис Проценко опроверг эти сообщения.
  • Полиция усилила контроль на улицах и дорогах города. Полицейским поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции, проверяя цифровые пропуска.
  • В столице отложили запуск фонтанов. Обычно около 600 городских фонтанов одновременно начинают работать в конце апреля.

Мир

  • Всего зафиксировано 2 990 596 случаев заражения, умерли 206 887 человек (6,92%).  
  • Посольство Италии в России опровергло сообщения СМИ о закрытии госграниц до конца года. 
  • В Китае число пациентов с коронавирусом сократилось до 723, за сутки в стране не зафиксировали ни одной смерти от инфекции.
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Пандемия коронавируса нового типа
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