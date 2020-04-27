Россия обогнала Китай по числу заражений. Главное о коронавирусе за 27 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 87 147 случаев заражения, из них новых — 6198. За сутки умерли 50 человек, за весь период — 794. Россия по числу случаев заражения обошла Китай, где на данный момент зафиксировано 84,5 тыс. инфицированных.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение продлить ограничения до 12 мая. Она также призвала готовиться к изменениям в жизни после окончания пандемии. По ее словам, в частности, будут введены новые правила для предприятий общественного питания.
- Выхoд на плато по распространению коронавируса в стране ожидается к середине мая, а в июне ситуация станет полегче, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- На Урале отстранили от проповедей священника, отрицавшего существование COVID-19.
Москва
- Всего зафиксирован 45 351 случай заражения, из них новых — 2871. За сутки вылечились 349 человек — для Москвы это рекорд.
- Telegram-канал 112 сообщил, что младший медперсонал больницы в Коммунарке планирует массово увольняться из-за плохих условий работы. Главврач Денис Проценко опроверг эти сообщения.
- Полиция усилила контроль на улицах и дорогах города. Полицейским поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции, проверяя цифровые пропуска.
- В столице отложили запуск фонтанов. Обычно около 600 городских фонтанов одновременно начинают работать в конце апреля.
Мир
- Всего зафиксировано 2 990 596 случаев заражения, умерли 206 887 человек (6,92%).
- Посольство Италии в России опровергло сообщения СМИ о закрытии госграниц до конца года.
- В Китае число пациентов с коронавирусом сократилось до 723, за сутки в стране не зафиксировали ни одной смерти от инфекции.