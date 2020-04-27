В Петербурге начали создавать базу потенциальных доноров, перенесших коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Базу потенциальных доноров, которые перенесли заражение коронавирусом и могут сдать кровь для лечения пациентов с аналогичным диагнозом, начали формировать в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Сегодня в Петербурге начато формирование базы потенциальных доноров - тех, кто может сдать кровь и из нее будет получена плазма. Сейчас это может быть работа с учреждениями, которые уже выписывали пациентов с коронавирусом. Сдавать кровь человек может не раньше, чем через 14 дней после того, как его выписали из больницы", - рассказала собеседница агентства.