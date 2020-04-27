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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге начали создавать базу потенциальных доноров, перенесших коронавирус

Выздоровевшие смогут сдать кровь как минимум через 14 дней после выписки из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Базу потенциальных доноров, которые перенесли заражение коронавирусом и могут сдать кровь для лечения пациентов с аналогичным диагнозом, начали формировать в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Сегодня в Петербурге начато формирование базы потенциальных доноров - тех, кто может сдать кровь и из нее будет получена плазма. Сейчас это может быть работа с учреждениями, которые уже выписывали пациентов с коронавирусом. Сдавать кровь человек может не раньше, чем через 14 дней после того, как его выписали из больницы", - рассказала собеседница агентства.

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Ранее аналогичный процесс запустили в Москве. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87147 случаев заражения, выздоровели 7346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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