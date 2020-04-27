МВД поручило информировать граждан о кризисных центрах для жертв домашнего насилия

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МВД России поручило министрам внутренних дел республик и начальникам главков организовать работу по информированию граждан о деятельности кризисных центров помощи жертвам домашнего насилия. Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, опубликованном на сайте МВД.

"Организовать работу по информированию граждан о деятельности кризисных центров помощи женщинам на уровне участковых пунктов полиции, дежурных частей, подразделений по делам несовершеннолетних путем размещения информации с контактными телефонами доверия по вопросу домашнего насилия и кризисных центров помощи женщинам, осуществляющих свою деятельность в регионе", - говорится в документе.

О проведенной работе необходимо доложить до 1 мая.

Кроме того, решением правкомиссии, возглавляемой министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, рекомендовано губернаторам и главам республик проработать вопросы о создании таких центров там, где их пока нет. "На основе анализа потребности проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия", - говорится в документе

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила о том, что в условиях самоизоляции идет рост домашнего насилия.