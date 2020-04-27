МВД утвердило кодекс этики и служебного поведения сотрудников российской полиции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МВД России утвердило кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Соответствующий проект приказа опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"В утверждаемом кодексе устанавливаются этические нормы и требования к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел, в том числе замещающим должности руководителей (начальников), отдельные этические нормы и требования по поддержанию внешнего вида и ношению форменной одежды, а также при обращении со служебной и личной информацией", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе отмечается, что необходимость разработки кодекса обусловлена, в том числе, необходимостью определения этических норм и требований к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел России. "Проект приказа в установленном порядке согласован с заинтересованными структурными подразделениями МВД России", - сказано в документе.

Для реализации разработанного кодекса не потребуется увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД, а также дополнительного финансирования органов внутренних дел.