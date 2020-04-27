Кузнецова попросила Мишустина помочь семьям, где единственный ребенок родился в 2017 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором просит рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки для семей, в которых единственный ребенок родился в 2017 году и которые оказались не охвачены господдержкой в условиях пандемии. Об этом сообщается в понедельник на сайте детского омбудсмена.

Отмечается, что на такую категорию детей, в частности, не распространяется действие указа президента РФ от 7 апреля, предусматривающего с апреля по июнь 2020 года поддержку семей с детьми, имеющих или имевших право на материнский капитал. Также в отношении таких детей не действует федеральный закон номер 418, согласно которому ежемесячные выплаты положены только семьям, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года.

"Анна Кузнецова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, в которых единственный ребенок родился в 2017 году", - говорится в сообщении. По мнению детского омбудсмена, такие дети в период пандемии оказываются лишенными "существенной поддержки от государства".

"Многие из них еще не достигли трехлетнего возраста, и родители, находясь в отпуске по уходу за таким ребенком, получают лишь пособие в размере 50 рублей. А что делать, если второй родитель вынужденно теряет доход? Безусловно, сохранение благосостояния семьи должно сопровождаться дополнительными мерами поддержки со стороны государства", - приводится в релизе мнение уполномоченного.